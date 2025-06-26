Брянцам напомнили о запрете распространения фото и видео работы ПВО

Оперативный штаб Брянской области в своём телеграмм-канале напомнил о о запрете распространения фото и видео работы ПВО.

В ведомстве отметили, что военнослужащие Минобороны РФ, группировки «Брянск», пограничники, Росгвардия, бригада «БАРС-Брянск» занимаются обнаружением и уничтожением воздушных целей. А в соцсетях блогеры и некоторые СМИ распространяют фото и видео с мест работы систем ПВО не задумываясь об опасности.

«Снимать и выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений значит усложнять работу нашим военным и оказывать содействие противнику! Делать это категорически запрещено!» – отметили в оперштабе.

Также в ведомстве добавили что нельзя публиковать непроверенную информацию и создавать панические настроения.