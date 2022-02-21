Брянцам выдадут QR-коды при наличии антител

Тесты нужно делать в лицензированных лабораториях.

Сегодня начали действовать новые условия получения коронавирусного сертификата и QR-кода. Теперь их можно получить при наличии антител к COVID-19. Сертификат и QR-код будут действовать полгода.

Все сведения будут доступны на портале госуслуг.