Брянцы стали реже звонить в службу 122

Чаще всего жители вызывают врача на дом.

Количество звонков в единую службу 122 от жителей Брянской области уменьшилось за прошлую неделю. Об этом сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

Так, 7 февраля в службу поступил 7761 звонок, а 15 февраля — всего 2462. Около 70% обращений — вызовы врача на дом.

В единой службе 122 работает 64 оператора — 44 на базе Брянской городской поликлиники № 1 и 20 в резервном отделении в Брянской городской поликлинике № 4.