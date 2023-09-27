Брянец избил знакомую молотком

Брянца ждёт суд за попытку забить знакомую молотком. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью женщине. По версии правоохранителей, 5 июля пьяный 60-летний мужчина был в гостях у своей знакомой в хуторе Лосевка Погарского района. Он поссорился с женщиной и несколько раз ударил её по голове молотком.

Утром мужчина сообщил о происшествии соседям. Они вызвали медиков и женщина чудом осталась жива.