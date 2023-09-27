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Брянец избил знакомую молотком

2023, 27 сентября 10:21 Лента новостей
Брянец избил знакомую молотком
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Брянца ждёт суд за попытку забить знакомую молотком. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Погарский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью женщине. По версии правоохранителей, 5 июля пьяный 60-летний мужчина был в гостях у своей знакомой в хуторе Лосевка Погарского района. Он поссорился с женщиной и несколько раз ударил её по голове молотком. 

Утром мужчина сообщил о происшествии соседям. Они вызвали медиков и женщина чудом осталась жива. 

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