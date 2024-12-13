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Брянец получил условный срок за гибель человека при валке леса

2024, 13 декабря 15:32 Лента новостей
Брянец получил условный срок за гибель человека при валке леса
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Брянец получил условный срок за гибель человека при валке леса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. На скамье подсудимых оказался 34-летний житель Брасовского района. 

Фигурант заключил договор подряда с лесозаготовительной компанией по заготовке древесины. Он также привлек к работе по валке леса 51-летнего жителя района. Утром 7 февраля 2024 года на последнего упало дерево. Потерпевший умер от полученных травм в тот же день.

Суд назначил виновному условное наказание. Приговор не вступил в законную силу.

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