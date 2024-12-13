Брянец получил условный срок за гибель человека при валке леса
Брянец получил условный срок за гибель человека при валке леса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека. На скамье подсудимых оказался 34-летний житель Брасовского района.
Фигурант заключил договор подряда с лесозаготовительной компанией по заготовке древесины. Он также привлек к работе по валке леса 51-летнего жителя района. Утром 7 февраля 2024 года на последнего упало дерево. Потерпевший умер от полученных травм в тот же день.
Суд назначил виновному условное наказание. Приговор не вступил в законную силу.