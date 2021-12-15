Брянец похитил топливо у работодателя

Мужчина незаконно использовал корпоративную топливную карту.

В полицию областного центра обратилась служба безопасности компании. Сотрудники выявили факт хищения дизельного топлива одним из водителей служебного автобуса.

Стражи порядка проверили информацию и установили подозреваемого. По информации полиции, 44-летний брянец использовал корпоративную топливную карту для заправки рабочего автобуса. Но часть горючего он сливал в канистру и заправлял свою машину. В полиции установили, что мужчина причастен к шести фактам хищения.

За присвоение и растрату в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.