Брянщина находится в лидерах по строительству и ремонту судов

Брянщина находится в лидерах регионов России по строительству и ремонту судебных участков. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

На оперативном совещании в правительстве Брянской области обсудили модернизацию судебных участков. За семь лет в 18 районах в надлежащее состояние привели здания мировых судебных участков.

«В этом году завершается капитальный ремонт здания для мировых судебных участков Новозыбковского судебного района, построены здания для мировых судебных участков в Стародубском и Суземском районах, выделим из областного бюджета средства на строительство новых мировых судебных участков Севского, Выгоничского и Мглинского районов», — уточнил Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что по улучшению материально-технической базы мировых судебных участков, капремонту и строительство новых судебных участков Брянщина является одним из лидеров в России.