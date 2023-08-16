Брянщина получит более 260 млн рублей на расселение аварийных домов

Ещё 261,2 млн рублей на переселение граждан из аварийного получит Брянская область от Правительства РОссии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Правительство Российской Федерации компенсирует затраты на реализацию программы расселения аварийного жилья 24 субъектам. В их число вошла и Брянская область. Регион получит 261,2 млн рублей.
Всего в регионе ждут переселения 2078 граждан. 25,77 тысяч квадратных метров жилищного фонда признано аварийным.
«Благодаря реализации программы улучшили свои жилищные условия жители Белоберезковского, Трубчевского, Выгоничского и Мглинского городских поселений, города Дятьково, Карачева и Фокино. В настоящее время ведется работа по расселению аварийного фонда в Брянске, Клинцах и поселке Локоть — дополнительно из областного резервного фонда выделено 86,5 млн рублей. В Бежицком районе Брянска на средства областного бюджета (241,7 млн рублей) построен 138-квартирный дом, там уже ведутся работы по внутренней отделке помещений», – уточнил глава региона.
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