Брянщина вошла в ТОП-10 регионов по реализации программы «Пушкинская карта»

Брянщина вошла в десятку лучших регионов по реализации программы «Пушкинская карта». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Москве прошла церемония награждение премии «Пушкинская карта. Премия». Конкурс организовали Министерство культуры Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

«Эта премия у нас первая, а если она первая, то значит мы можем сделать вывод, что проект состоялся, потому что только в состоявшемся проекте могут быть финалисты и победители. И запущенная три года назад по поручению главы государства Пушкинская карта прочно вошла в нашу с вами жизнь», — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Лучшими в реализации программы стали 10 регионов. В их числе и Брянская область.