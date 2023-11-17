Брянская делегация поучаствовал в первом туристическом форуме
Брянская делегация поучаствовал в первом молодёжном туристическом форуме на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В Москве в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ прошёл первый молодёжный туристический форум «Больше, чем путешествие». В нём участвовали и представители Брянской области.
В тематическом треке «Наставники регионов» речь шла о сотрудничестве офисов по развитию молодёжного туризма в субъектах России в 2024 год. Также участники обменялись лучшими практиками, обсудили вопросы продвижения образовательного туризма, позитивного образа регионов и предприятий среди молодёжи.
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