Брянская делегация поучаствовала в пленарном заседании партии «Единая Россия»

Делегация Брянской области поучаствовала в пленарном заседании XXI Съезда партии «Единая Россия». Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошло пленарное заседание XXI Съезда партии «Единая Россия». В нём участвовала и делегация Брянской области. Помимо представителей власти, в неё вошли представители Комитета семей воинов Отечества Марина Седнева и Наталья Самойлова.

«Участники съезда и все члены партии единогласно поддержали решение Владимира Владимировича Путина участвовать в выборах Президента Российской Федерации», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.