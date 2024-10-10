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Брянская делегация участвует в агропромышленной выставке

2024, 10 октября 10:54 Лента новостей
Брянская делегация участвует в агропромышленной выставке
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Брянская делегация участвует в агропромышленной выставке  «Золотая осень – 2024». Об этом сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства. 

В учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве стартовала  26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2024». На 24 000 квадратных метрах почти 70 участников из 44 российских регионов делятся своими успехами в сельском хозяйстве. 

В их числе и делегация из Брянской области. В павильоне региона демонстрируют лучшие достижения агропромышленного комплекса.

В первый день выставку посетили более 18 тысяч человек. В рамках деловой программы участники  обсудили развитие малого агробизнеса, автоматизацию и роботизацию производств, а также аграрный экспорт.

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