Брянская делегация участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень – 2024». Об этом сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства.

В учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр» в Москве стартовала 26-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2024». На 24 000 квадратных метрах почти 70 участников из 44 российских регионов делятся своими успехами в сельском хозяйстве.

В их числе и делегация из Брянской области. В павильоне региона демонстрируют лучшие достижения агропромышленного комплекса.

В первый день выставку посетили более 18 тысяч человек. В рамках деловой программы участники обсудили развитие малого агробизнеса, автоматизацию и роботизацию производств, а также аграрный экспорт.