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Брянская филармония отметила 80-летие

2024, 12 декабря 18:37 Лента новостей
Брянская филармония отметила 80-летие
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Брянская филармония отметила 80-летие со дня создания концертом. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

 

На сцене зала «Дружба» в областном центре прошёл юбилейный концерт Брянской областной филармонии. Так учреждение отметило 80 лет со дня создания.

Мероприятие стартовало в фойе. Там презентовали журнал «Брянская филармония: прошлое и настоящее». Его напечатали в рамках национального проекта России. Каждому зрители подарили по номеру.

На стендах представили экспозиция с архнивными материалами и историей филармонии. Также разместилась тематическая фотозона.

Сотрудников филармонии награждили почётными грамотами и благодарностями. Артисты и коллективы исполнили яркие номера в честь юбилея.

 

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