Брянская фольклорная студия «Семеюшка» привезла восемь наград из Сочи

Брянская фольклорная студия «Семеюшка» привезла восемь наград с международного фестиваля в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Сочи прошел международный конкурс-фестиваль «Народные истоки- 2025». В нём участвовали свыше 600 человек из 25 городов и регионов.

Фольклорные песни Брянской области исполнил коллектив «Семеюшка» методического центра «Народное творчество. Юные артисты заняли пять первых мест, получили два специальных приза и грант на 15 тысяч рублей.