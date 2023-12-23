Брянская команда завоевала «серебро» на «Играх несклоняемых»

Брянская команда заняла второе место на «Играх несклоняемых» в Белгороде. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Белгороде завершились «Игры несклоняемых». Церемония награждения прошла в «Белгород Арене».

Сборная Брянской области в составе 29 участников заняла второе место. Представители команды получили кубки, медали, дипломы от Министерства спорта России и 300 тысяч рублей от фонда «Наш спорт».

В «Играх несклоняемых» участвовали юные спортсмены 2006–2013 годов рождения, а также ветераны СВО из Брянской, Белгородской, Курской, Херсонской и Запорожской областей, Севастополя, ДНР и ЛНР. Они состязались в армрестлинге, гиревом спорте, дартсе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и футболе.