Город32

Брянский священник посетил военнослужащих на СВО

2024, 28 мая 12:42 Общество
Брянский священник посетил военнослужащих на СВО
Источник фото

Брянский священник привёз посылки военнослужащим на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе брянской епархии. 

Военный священник Брянской епархии иерей Константин Васильев посетил боевое подразделение группировки войск армии «Север». Он привёз военнослужащим маскировочные сети, отремонтированные бензогенераторы, аккумулятор для военной техники, наборы инструментов, берцы, военную форму, медикаменты и строительные материалы. Также воинам он передал домашнюю выпечку, сладости, молочные продукты и сало. 

Кроме того, священник провел процедуру Крещения и Причастия военных, а также отслужил молебен о даровании Победы Русскому Воинству.

Читайте также
Брянские следователи возбудили уголовное дело о смертельном ДТП
28 мая 16:31
Брянские следователи возбудили уголовное дело о смертельном ДТП
Брянские девятиклассники сдали четыре экзамена
28 мая 15:31
Брянские девятиклассники сдали четыре экзамена
Мошенники шантажировали брянца интимными фотографиями
28 мая 14:37
Мошенники шантажировали брянца интимными фотографиями
Подрядчик разобрал половину путепровода в Унече
28 мая 13:45
Подрядчик разобрал половину путепровода в Унече

Новости регионов

22.05.2024 16:08
Код допуска
Смоленск станет площадкой для проведения всероссийского молодёжного ИТ-форума «Свой код». Он объединит талантливых ребят со всей страны, увлечённых информационными технологиями. Детали организации масштабного мероприятия обсудили во время прошедшей встречи губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Минцифры России Максут Шадаев. «Договорились, что ведомство окажет содействие в подготовке к форуму. К партнёрскому участию будут также привлечены VK и Яндекс», – рассказал об итогах встречи глава
22.05.2024 16:05
Скажите «сыр»
В Смоленской области будут производить сыр «Чеддер» – выпуск популярного продукта будет налажен в Гагарине. И в ближайшее время первая партия сыра будет готова к продаже. Напомним, что соответствующее соглашение между правительством Смоленской области и заводом «Гагаринконсервмолоко» было подписано в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме. «В настоящее время реализация этого инвестпроекта находится на финальном этапе, – рассказал губернатор Василий Анохин. – Общий объём инвестиций, вложенных
22.05.2024 16:03
Пришло время героев
В Смоленске начал работу пункт оценки участников программы «Время героев». Это новый кадровый проект, реализуемый по поручению Президента Владимира Путина. Ранее глава государства назвал тружеников и воинов – всех, кто служит России, – «подлинной настоящей элитой». Смоленский пункт оценки открыт на базе филиала президентской академии (Чуриловский тупик, 6/2) и работает с 9:00 до 18:00 ежедневно. Выбрать удобную дату и время для прохождения тестирования можно
22.05.2024 15:59
Для экстренных ситуаций
Смолян научат основам тактической и гражданской медицины Как грамотно перевязать рану, наложить шину или сделать непрямой массаж сердца… Эти и другие важные знания смоляне смогут приобрести благодаря проекту по отработке навыков и приёмов оказания первой помощи, который будет запущен в Смоленске. Получить инструктаж Подробности реализации этого проекта губернатор Василий Анохин обсудил в ходе встречи с

Актуальные темы

Происшествия
Два беспилотника сбили военные над Навлинским районом
Происшествия
Брянские полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве
Происшествия
Женщина погибла в ДТП на брянской трассе
Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о нарушение тайны телефонных переговоров
Политика
Сергей Антошин будет участвовать в выборах в Брянскую облдуму

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Дважды первый: «Ростелеком» лидирует на рынке публичного Wi-Fi по количеству точек доступа и выручке
Дважды первый: «Ростелеком» лидирует на рынке публичного Wi-Fi по количеству точек доступа и выручке

«Ростелеком» подтвердил лидерство на рынке публичного Wi-Fi-доступа по итогам 2023 года. По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», компания сохранила первое место по количеству точек доступа, увеличив долю рынка до 36%, а также впервые стала лидером по выручке (44%).

Движение автомобилей через переезд по улице Менжинского в Брянске будет ограничено на время ремонта 30 мая
Движение автомобилей через переезд по улице Менжинского в Брянске будет ограничено на время ремонта 30 мая

30 мая на железнодорожном переезде на пересечении с улицей Менжинского в Брянске будет проводиться ремонт дорожного покрытия. Работы направлены на обеспечение безопасности движения.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится «День клиента»
В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоится «День клиента»

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.