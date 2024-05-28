Брянский священник посетил военнослужащих на СВО

Брянский священник привёз посылки военнослужащим на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе брянской епархии.

Военный священник Брянской епархии иерей Константин Васильев посетил боевое подразделение группировки войск армии «Север». Он привёз военнослужащим маскировочные сети, отремонтированные бензогенераторы, аккумулятор для военной техники, наборы инструментов, берцы, военную форму, медикаменты и строительные материалы. Также воинам он передал домашнюю выпечку, сладости, молочные продукты и сало.

Кроме того, священник провел процедуру Крещения и Причастия военных, а также отслужил молебен о даровании Победы Русскому Воинству.