Брянская область примет беженцев из Донбасса  

Об этом сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

Семь регионов Российской Федерации готовы принять беженцев из Донбасса.

«У нас сейчас в режиме видеоконференции находятся начальники главных управлений семи субъектов Российской Федерации, это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянские области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приёма граждан», — сообщил заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко на совещании с врио главы ведомства Александром Чуприяном.

Ранее в Ростовскую область стали временно эвакуировать жителей Донецкой и Луганской областей в связи с угрозой вторжения Украины. Первыми из Донбасса вывозят детей, женщин и пожилых людей.

По поручению президента России Владимира Путина каждому беженцу выплатят 10 тысяч рублей.