Брянская область примет беженцев из Донбасса  

Об этом сообщил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.
Семь регионов Российской Федерации готовы принять беженцев из Донбасса.
«У нас сейчас в режиме видеоконференции находятся начальники главных управлений семи субъектов Российской Федерации, это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянские области. Все руководители субъектов подтвердили цифры и возможности приёма граждан», — сообщил заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко на совещании с врио главы ведомства Александром Чуприяном.
Ранее в Ростовскую область стали временно эвакуировать жителей Донецкой и Луганской областей в связи с угрозой вторжения Украины. Первыми из Донбасса вывозят детей, женщин и пожилых людей.
По поручению президента России Владимира Путина каждому беженцу выплатят 10 тысяч рублей.
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию