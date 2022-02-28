Брянская область заняла 12-е место по уровню безработицы

В среднем жители искали работу полгода.

РИА Новости опубликовало рейтинг регионов страны по уровню безработицы за четвёртый квартал 2021 года. 12-е место в нём заняла Брянская область.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года уровень безработицы в регионе уменьшился на 0,8%. А в третьем квартале прошлого года брянцы в среднем искали работу 6,1 месяца.

Ближайшие соседи оказались на нижних строчках рейтинга. Так, 19 место — Калужская область, 46 — Орловская область, 55 — Смоленская область.

Всего в последнем квартале 2021 года число безработных в стране снизилось на 1,8% и составило около трёх миллионов человек. В тройку лидеров рейтинга вошли Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Замыкают рейтинг Северная Осетия, Дагестан и Ингушетия.