Брянская полиция получила 12 новых машин

К профессиональному празднику полицейские Брянской области получили 12 новых служебных автомобиля. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел на Площади Воинской Славы в Брянске прошёл инструктаж нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка. Им руководит начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов.

Участвовали в разводе сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы, полицейские-кинологи, сотрудники конвойной службы, бойцы Управления Росгвардии, сотрудники регионального Управления МЧС, а также отряды правоохранительной направленности «Юный страж порядка».

Начальник областного Управления МВД вручил ведомственные награды правоохранителям и юным стражам порядка. Кроме того, главный полицейский области вручил полицейским ключи от 12 новых служебных автомобилей. Технику купили за счет средств федерального и областного бюджета.

В завершении мероприятия участники гарнизонного развода торжественным маршем прошли по Площади Воинской Славы. Затем правоохранители приступили к своим обязанностям по охране правопорядка.