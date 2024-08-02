Брянская семья победила во всероссийском конкурсе

Многодетная семья из Брянска победила во всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

В Москве подвели итоги девятого всероссийского конкурса «Семья Года». Участвовали в нём 388 семей из 88 регионов России. Семья Вячеслава и Ирины Ляпченковых из города Брянска победила в номинации «Многодетная семья».