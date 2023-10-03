Брянская семья победила во Всероссийском конкурсе

Брянская семья почти с 50-летним стажем победила во Всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иван и Валентина Фокины вместе уже 48 лет. Они приняли участие во Всероссийском конкурсе «Семья года». Фокины победили в номинации «Сельская семья».

Супруги Фокины воспитали троих детей. Иван Иванович возглавляет сельхозкооператив. Он — заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. А Валентина Афанасьевна — педагог почти с 50-летним стажем. Она удостоена звания «Отличник народного просвещения».