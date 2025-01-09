Брянская школьница поучаствовала в рождественском богослужении вместе с Президентом России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Президент России Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Вместе с ним там были участники СВО и волонтёры с семьями. Президент встречался с ним на мероприятиях в честь Года семьи.

На богослужении также присутствовала брянская школьница Ариана Барановская с мамой. В декабре Ариана вместе с президентом РФ открыла «Ёлку желаний».

10-летняя девочка учится в школе № 9 Брянска. Она – активистка Движения Первых и волонтер, имеет 2-й спортивный разряд по спортивной гимнастике и золотой значок ГТО. Вместе с родителями девочка помогает собирать и сортировать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции в региональном штабе МыВместе, участвует в экологических акциях и помогает в приюте для животных.