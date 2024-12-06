Брянская школьница поучаствовала во встрече с Президентом России и открытие « Ёлки желаний». Об этом сообщили в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В День добровольца на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Президент России Владимир Путин встретился с волонтёрами. В числе участников мероприятия – 10-летняя ученица школы №9 Брянска Ариана Барановская.

«Лидер класса, активистка Движения Первых (https://t.me/mypervie32), волонтер. Ариана вместе с родителями оказывает помощь участникам специальной военной операции в сборе и сортировке гуманитарной помощи в региональном штабе МыВместе, участвует в экологических акциях, помогает в приюте для животных. Занимается спортом, имеет 2-й спортивный разряд по спортивной гимнастике, золотой значок ГТО», – рассказал губернатор Александр Богомаз.

Вместе с Президентом России Ариана открыла «Елку желаний».