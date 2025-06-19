Брянская спортсменка стала призёром чемпионата России по гиревому спорту. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте.

В Казани прошёл чемпионат России по гиревому спорту. Участвовали в соревнованиях более 350 человек из 43 регионов. Брянскую область представили восемь спортсменов из Брянска, Новозыбкова и Красной Горы.

В эстафете в составе сборной Центрального Федерального округа выступила воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе Виктория Ульянова. Она завоевала серебряную медаль.