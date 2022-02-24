Брянские депутаты предложили ужесточить наказание за пропаганду наркотиков

Парламентарии решили направить обращение председателю Правительства России Михаилу Мишустину.

Брянские депутаты предложили ужесточить административное наказание за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков. Парламентарии постановили направить соответствующее обращение председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.

Депутаты предлагают внести изменения в статью 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, увеличить штрафы с пяти до тридцати тысяч рублей и ввести обязательные работы на срок до тридцати часов. А за повторное нарушение парламентарии предлагают установить административный арест.

«Данные меры будут способствовать предупреждению противоправного поведения, повысят эффективность превентивной функции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и укрепят общественный порядок», — подчеркнул председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.