Брянские депутаты предложили ужесточить наказание за пропаганду наркотиков

Парламентарии решили направить обращение председателю Правительства России Михаилу Мишустину.
Брянские депутаты предложили ужесточить административное наказание за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков. Парламентарии постановили направить соответствующее обращение председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.
Депутаты предлагают внести изменения в статью 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, увеличить штрафы с пяти до тридцати тысяч рублей и ввести обязательные работы на срок до тридцати часов. А за повторное нарушение парламентарии предлагают установить административный арест.
«Данные меры будут способствовать предупреждению противоправного поведения, повысят эффективность превентивной функции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и укрепят общественный порядок», — подчеркнул председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.
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