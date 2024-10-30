Брянские дорожники готовы встречать зиму

Брянские дорожники подготовили технику и ресурсы к началу зимнего сезона. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

На оперативном совещании в правительстве Брянской области обсудили подготовку дорожного хозяйства региона к осенне-зимнему периода.

Руководители федеральных и региональных дорожных организаций доложили губернатору Александру Богомазу о готовности к приходу холодов. Для уборки снега есть специализированная техника. Также заготовлено необходимое количество противогололедных материалов. А патрульные отряды готовы приступить к оперативной очистке автодорог от снега в круглосуточном режиме. С 3 ноября диспетчерская служба будет и днём и ночью информировать технические службы и в подрядные организации о состоянии дорог.

«Сегодня у предприятий дорожного хозяйства есть все необходимые ресурсы. Главная задача всех подрядчиков — качественно и своевременно выполнять свои обязательства!» — подчеркнул Александр Богомаз.