Брянские паралимпийцы завоевали ещё две медали чемпионата мира по легкой атлетике в Индии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Нью-Дели в Индии проходит чемпионат мира по лёгкой атлетике. В соревнованиях участвуют более 1000 паралимпийцев.

В пятый день в толкании ядра в классе F36 выступил брянский спортсмен Алан Кокойты. Он завоевал бронзовую медаль.

Также призёром стала Виктория Сланова. В беге на 100 метров в классе Т37 она пришла на финиш третьей.