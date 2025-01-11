Брянские полицейские раскрыли кражу сыра из магазина

Брянские полицейские раскрыли кражу сыра на 11 тысяч рублей из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор магазина самообслуживания в Фокинском районе Брянска. Из торгового зала пропал сыр на почти 11 тысяч рублей. Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения.

Полицейские установили подозреваемого в преступлении. 38-летний житель областного центра уже был судим за кражи. Мужчина пояснил, что похищенный сыр он продал случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».