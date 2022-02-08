Брянские следователи проверяют информацию о похищении новорождённого

Ведомство даст правовую оценку произошедшему.

8 февраля в региональный Следственный комитет из Клинцовского отдела полиции поступило сообщение жительницы города Унеча о похищении её новорождённого внука из родильного дома в Клинцах. Это произошло 11 января.

Следователи предварительно установили, что медики клинцовского родильного дома по показаниям направили новорождённого в Брянскую областную детскую больницу для проведения обследования, а при необходимости оказания медицинской помощи. Там он и находится.

Следователи проведут проверку для установления обстоятельств случившегося и дадут правовую оценку.