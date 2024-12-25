Брянские спасатели получили награды в преддверии профессионального праздника
Брянские спасатели получили награды в преддверии профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В преддверии Дня спасателя в Хрустальном зале брянского правительства прошло торжественное мероприятие. Сотрудники системы предупреждения пожаров и чрезвычайных ситуаций отмечают 34 года со дня основания.
«Уже третий год служба, как и все остальные органы управления и силовые структуры, работает в условиях специальной военной операции. Сотрудники ведомства участвуют в ликвидации последствий террористических атак противника, спасают мирных жителей и объекты инфраструктуры», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Государственные, региональные и ведомственные награды получили лучшие сотрудники пожарно-спасательных подразделений региона.