Брянские строители ремонтируют кровли и водопровод в подшефной Брянке Луганской народной республике. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Брянские строители продолжают восстанавливать подшефный город Брянка Луганской Народной Республики. К новому учебному году рабочие закончили ремонт в учреждениях образования.

«Продолжаются работы по реконструкции кровель в микрорайонах Молодежный, Тополь, №4, капремонту кровли на здании хирургии Больничного городка. Там же монтируется новая система отопления в хирургическом и терапевтическом корпусе, устанавливаются новые оконные блоки, ведется прокладка системы водоотведения», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Также специалисты прокладывают 650 метров водопровода ЖБИ -Жуковского и восстанавливают 2,7 км водоводов.

Всего за два года область направила на восстановление Брянки 1 млрд 110 млн рублей, а также доставила 81 единицу коммунального и дорожного оборудования.

«Восстановлено 80 социальных объектов и многоквартирных домов. Отремонтировано 10 объектов инженерной инфраструктуры, 23 объекта образования, 5 объектов здравоохранения, 19 объектов жилого фонда, 4 пищеблока в школах», – добавил губернатор Александр Богомаз.

В этом году работы проходят на 62-х объектах. На это предусмотрено свыше 627 млн рублей.