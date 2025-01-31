Брянские студентки получат по 150 тысяч рублей при рождении ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первое в 2025 году заседание прошло в Брянской областной Думе. В нём принял участие губернатор региона Александр Богомаз.

На заседание приняли важные решения, направленные на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми. Так, студентки очной формы обучения учебных заведений Брянской области при рождении ребёнка получат единовременную выплату в 150 тысяч рублей.

«На эти средства будущая молодая мама сможет купить все необходимое для ребенка — коляску, кроватку, одежду. На выплату могут претендовать учащиеся девушки, вставшие на медицинский учет и имеющие срок беременности более 12 недель», – уточнил Александр Богомаз.