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Брянский аэропорт остаётся закрытым

2022, 01 ноября 09:37 Лента новостей
Брянский аэропорт остаётся закрытым
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Небо над Международным аэропортом Брянск остается закрытым для гражданской авиации. 

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов. Полёты гражданских самолётов запрещены в 11 российских аэропортов, в том числе и в Брянске. Режим ограничения действует до 9 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени.

В ведомстве авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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