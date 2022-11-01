Брянский аэропорт остаётся закрытым

Небо над Международным аэропортом Брянск остается закрытым для гражданской авиации.

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов. Полёты гражданских самолётов запрещены в 11 российских аэропортов, в том числе и в Брянске. Режим ограничения действует до 9 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени.

В ведомстве авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.