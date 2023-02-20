В аэропорту Брянска поставили кресла для инвалидов

В залах ожидания брянского аэропорта поставили новые кресла для инвалидов. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани в официальной группе в ВКонтакте.

В Международном аэропорту Брянска для залов ожидания приобрели новые кресла. Их уже установили. В том числе в залах ожидания поставили специальные секции для людей с ограниченными возможностями.

«Мест для сидения в залах станет существенно больше, что создаст дополнительный комфорт для наших пассажиров», – отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Также в аэропорту отметили, что делают ремонт в зоне регистрации. В прошлом году в зале ожидания сделали ремонт.