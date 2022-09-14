Брянский аэропорт закрыт ещё на неделю

Международный аэропорт Брянск закрыт до 22 сентября.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов. 11 российских аэропортов , в том числе и в Брянске, не будут работать для пассажиров до 22 сентября.

В ведомстве авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.