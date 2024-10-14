Брянский департамент спорта отметил юбилей

В конференц-зале собрались сотрудники и ветераны органа власти, руководители спортивных организаций, спортсмены и тренеры. Виновников торжества поздравили представители региональной власти, руководители спортивных федераций, общественных организаций. Отличившимся сотрудникам вручили государственные награды. А директор регионального департамента образования и науки Алевтина Андреева вручила кубки наставникам победителей и призёров областной Спартакиады среди общеобразовательных организаций Брянской области.

Деловые связи Смоленщина наращивает экспорт. За первое полугодие 2024 года объём поставок увеличился более чем на 4% и составил почти $610 млн. Основными внешними рынками наших предприятий стали Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Турция, Алжир, Узбекистан и Индия. Причём экспорт в Казахстан и в Китай вырос вдвое, а поставки в Индию – почти в 100 раз (правда, изначально

Под крылом самолёта Сотрудничество региона с корпорацией «Тактическое и ракетное вооружение» по развитию производства гражданской продукции стало темой обсуждения на заседании Совета директоров КТРВ, которое прошло с участием его генерального директора Бориса Обносова и губернатора Василия Анохина. Напомним, что частью корпорации является Смоленский авиационный завод. В настоящее время правительство региона оказывает предприятию содействие в запуске проекта по производству

Жильём обеспечим Для привлечения кадров на периферию и поддержки уже работающих специалистов в регионе возводят жильё. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» стартовало строительство многоквартирных и частных домов в Дорогобужском, Сафоновском, Руднянском и Глинковском районах. По словам губернатора Василия Анохина, планируется ввести 5 тысяч кв. м жилья. Это почти в 5 раз больше, чем за предыдущие 3