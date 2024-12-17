Президент России вручил награды паралимпийцам из Брянской области

Президент России вручил награды победителям Паралимпийских летних игр из Брянской области. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Александровском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже. Российские спортсмены завоевали 64 медали. Из них три бронзовые и две серебряные награды принесли команде брянские паралимпийцы.

Президент России Владимир Владимирович Путин вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Заслуженному мастеру спорта России, дважды призёру Паралимпийских игр в беге на 100 и 200 метров Артёму Калашян и мастеру спорта России международного класса, серебряный призёру в толкании ядра Алану Кокойты. Бронзовый призёр в толкании ядра Светлана Кривенок и бронзовый призёр в беге на 400 метров Виктория Сланова награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Это уникальные люди, у которых стоит поучиться стойкости и воле к победе! От всей души поздравляю наших спортсменов и их тренеров Михаила Васильевича, Артема Михайловича и Юрия Михайловича Сумичевых!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.