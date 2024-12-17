Город32

Президент России вручил награды паралимпийцам из Брянской области

2024, 17 декабря 09:02 Лента новостей
Президент России вручил награды паралимпийцам из Брянской области
Источник фото

Президент России вручил награды победителям Паралимпийских летних игр из Брянской области. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

 

В Александровском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже. Российские спортсмены завоевали 64 медали. Из них три бронзовые и две серебряные награды принесли команде брянские паралимпийцы. 

Президент России Владимир Владимирович Путин вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Заслуженному мастеру спорта России, дважды призёру Паралимпийских игр в беге на 100 и 200 метров Артёму Калашян и мастеру спорта России международного класса, серебряный призёру в толкании ядра Алану Кокойты. Бронзовый призёр в толкании ядра Светлана Кривенок и бронзовый призёр в беге на 400 метров Виктория Сланова награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Это уникальные люди, у которых стоит поучиться стойкости и воле к победе! От всей души поздравляю наших спортсменов и их тренеров Михаила Васильевича,  Артема Михайловича и Юрия Михайловича Сумичевых!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Читайте также
Многодетный отец из Новозыбкова получил условное наказание за мошенничество
17 декабря 11:38
Многодетный отец из Новозыбкова получил условное наказание за мошенничество
Брянский губернатор встретился руководителем компании «Мегаполис»
17 декабря 11:06
Брянский губернатор встретился руководителем компании «Мегаполис»
Почти два миллиона рублей «отдали» брянцы лжеэкспертам по инвестициям
17 декабря 10:39
Почти два миллиона рублей «отдали» брянцы лжеэкспертам по инвестициям
Женщина погибла в аварии на трассе в Клинцовском районе
17 декабря 10:15
Женщина погибла в аварии на трассе в Клинцовском районе

Новости регионов

Актуальные темы

Происшествия
Жилой дом уничтожил огонь в Брянске
Общество
Ремонт дороги на улице Металлургов завершился в Брянске
Общество
350 «кошек» передали депутаты формированию «БАРС – Брянск»
Общество
Глава Советского района Брянска поздравил лётчика с Днём Героев Отечества
Деловые новости
Железнодорожники усиливают профилактическую работу с несовершеннолетними в Брянской области

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Регулярно в плюсе: брянцы и орловчане получают бонусы от «Ростелекома»
Регулярно в плюсе: брянцы и орловчане получают бонусы от «Ростелекома»

Более 30 тысяч жителей Брянской и Орловской областей уже подключились к программе «Бонус» от «Ростелекома». Только за последний год участниками системы лояльности стали 10 тысяч пользователей.

Расписание пригородного поезда №6004 Брянск — Сухиничи изменится 17 декабря в связи с развитием инфраструктуры
Расписание пригородного поезда №6004 Брянск — Сухиничи изменится 17 декабря в связи с развитием инфраструктуры

Расписание пригородного поезда №6004 Брянск-Орловский – Сухиничи изменится 17 декабря в связи с модернизации объектов энергообеспечения на участке Судимир – Живодовка в Калужской области. Технологическое «окно» продолжительностью 4 часа назначено с 10:00 до 14:00.

Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского
Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского

Как сообщает телеграм канал “ИнформБюро”, 17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.