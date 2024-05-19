Брянский эксперт Сергей Горелов назвал работу правительства региона эффективной

Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал строительство спортивных объектов в регионе.

«Такого не было никогда и, наверное, историки будущего назовут наши сложные времена «золотым веком развития». За один нынешний год на Брянщине планируется построить 11 спортивных объектов, включая восемь спортивно-оздоровительных комплексов с бассейнами», — уточнил Сергей Горелов.

Эксперт добавил, что спортобъекты появятся не только в областном центре, но и в Клетне, Злынке, Новозыбкове, Карачеве, Локте, Севске, Унече и Стародубе.

«А ведь такой подход далеко не везде. Во многих более богатых и благополучных регионах о таком развитии и мечтать не приходится. Правительство Брянской области показывает образец эффективной работы. Надеюсь, опыт Брянщины начнут перенимать по всей стране», — заключил эксперт.