Брянский губернатор доложил о реализации инфраструктурных проектов заместителю Председателя Правительства России.
Губернатор Брянской области Андрей Воробьев поучаствовал в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Глава региона доложил о реализации инфраструктурных проектов заместителю Председателя Правительства России Марату Хуснуллину. В частности речь шла о стройке в микрорайоне по улице Флотской и модернизация городского общественного транспорта.
«На приобретение троллейбусов в этом году предусмотрено 286,18 млн рублей, до 1 октября планируется получить оставшиеся 15 троллейбусов из 36. Проектом также предусмотрена реконструкция тяговых подстанций, строительство кабельных линий, капитальный ремонт контактных и кабельных сетей МУП «Брянское троллейбусное управление», – уточнил глава региона.
Александр Богомаз добавил, что два проекта реализуются за счет средств Фонда национального благосостояния. Их стоимость составляет 914,2 млн рублей, из которых из областного бюджета потратили 166,5 млн рублей.
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