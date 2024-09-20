Брянский губернатор инициировал проверку в отношении бывшего зама

Брянский губернатор инициировал проверку ФСБ в отношении бывшего заместителя. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз инициировал проверку УФСБ России по региону в отношении своего бывшего заместителя Александра Петроченко.

«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое. Наша область занимает лидирующие позиции по уровню доверия граждан к власти, в полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что не позволит нарушать закон никому независимо от статуса и должности.