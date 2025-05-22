Брянский губернатор наградил лучших работников Российской телевизионной и радиовещательной сети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном правительстве прошла церемония награждения лучших работников Брянского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети. Отличившихся специалистов поздравил губернатор региона Александр Богомаз.

«Ежедневно наше приграничье подвергается жестоким атакам неонацистов. Но на страже наших рубежей стоят наследники Поколения Победителей, которым я хочу сказать слова огромной благодарности. Это наши Вооруженные Силы, ФСБ, Погрануправление ФСБ России, Росгвардия, МВД России, БАРС-Брянск, которые сегодня вместе на нашей земле, на границе защищают как жителей нашей Брянской области, так и нашу великую страну. Вместе с ними, порой с риском для жизни, обеспечивают работу телерадиосети специалисты Брянского ОРТПЦ. Сегодня это современное предприятие, в состав которого входит 31 цифровая радиотелевизионная станция. Зона покрытия цифровым вещанием составляет более 90 % территории нашего региона», – подчеркнул Александр Богомаз.

За выполнение работ по обеспечению трансляции телерадиоканалов в приграничных районах Брянской области Почётную грамоту губернатора получили пять сотрудников компании. Генеральному директору Российской телевизионной и радиовещательной сети Андрею Романченко и полномочному представителю гендиректора Владимиру Кожемякину глава региона вручил юбилейные медали «80 лет освобождения Брянщины». В свою очередь за помощь и содействие Почётной грамотой гендиректора Российской телевизионной и радиовещательной сети награжден губернатор Брянской области.