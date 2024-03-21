Брянский губернатор наградил работников ЖКХ

Брянский губернатор поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником.

В Хрустальном зале регионального правительства прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В зале собрались представители сферы из разных муниципалитетов, а также ветераны.

«Президент Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание отрасли ЖКХ.

В Послании Федеральному Собранию он подчеркнул, что темпы модернизации коммунальной инфраструктуры будут наращиваться. Благодаря поддержке Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина наша область участвует в государственных программах и национальных проектах, направленных на качественное преобразование системы ЖКХ», — подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Лучшие работники сферы ЖКХ получили благодарности и почетные грамоты от регионального правительства и Брянской областной Думы.