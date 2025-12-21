Брянский губернатор наградил участников акции «Тепло маленьких рук»

Брянский губернатор наградил участников акции «Тепло маленьких рук». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянске в преддверии Нового года прошла церемония вручения наград участникам благотворительной акции «Тепло маленьких рук». В акции приняли участие свыше 5000 работ, созданных юными жителями региона. Финалистами стали 400 человек. Награды победителям вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Хочу сказать всем, кто участвовал, слова огромной благодарности за душевный порыв, за работы, в которые ребята вложили свой талант, душу, искренность», — подчеркнул Александр Богомаз.

Работы детей подарят военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции и на границе Брянской области.