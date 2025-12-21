Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Брянский губернатор наградил участников акции «Тепло маленьких рук»

2025, 21 декабря 15:09
Брянский губернатор наградил участников акции «Тепло маленьких рук»
Источник фото

Брянский губернатор наградил участников акции «Тепло маленьких рук». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 

В Брянске в преддверии Нового года прошла церемония вручения наград участникам благотворительной акции «Тепло маленьких рук». В акции приняли участие свыше 5000 работ, созданных юными жителями региона. Финалистами стали 400 человек. Награды победителям вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Хочу сказать всем, кто участвовал, слова огромной благодарности за душевный порыв, за работы, в которые ребята вложили свой талант, душу, искренность», — подчеркнул Александр Богомаз.

Работы детей подарят военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции и на границе Брянской области.

Метки: ,

Читайте также

Жилой дом сгорел в Навлинском районе утром в воскресенье
21 декабря 11:17
Жилой дом сгорел в Навлинском районе утром в воскресенье
Оператора пункта выдачи заказов в Красной Горе ждёт суд по обвинению в краже
20 декабря 18:17
Оператора пункта выдачи заказов в Красной Горе ждёт суд по обвинению в краже
Брянский пловец завоевал «золото» международных соревнований
20 декабря 17:47
Брянский пловец завоевал «золото» международных соревнований

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13687) брянск (6700) ДТП (2636) ГИБДД (2157) прокуратура (1990) уголовное дело (1940) суд (1776) Александр Богомаз (1746) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (995)