Брянский губернатор обсудил инвестпроекты с гендиректором «Газпром энергосбыт Тюмень»

Губернатор Брянской обалсти обсудил инвестпроекты с гендиректором «Газпром энергосбыт Тюмень». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяной Бычковой. Они обсудили реализацию инвестиционных проектов в Клинцах. Речь шла о создании интеллектуальной системы учёта электроэнергии в многоэтажках и модернизации уличного освещения

«Гарантирующий поставщик планирует до конца года заменить 13 тысяч приборов учета за счет собственных средств, это 95 % жилого многоквартирного фонда за исключением ветхого и аварийного жилья. Первые три тысячи приборов поступят уже 15 июня», – уточнил Александр Богомаз.

Кроме того, специалисты планируют заменить 4548 старых светильников на энергоэффективные, а также установить три тысячи новых.

«Необходимо доработать финансовую модель лизингового контракта за счет экономии потребления электроэнергии и снижения затрат на техническое обслуживание с учетом опыта реализации подобного проекта ПАО «Россети Центр»- «Брянскэнерго»в городе Брянске», – заключил Александр Богомаз.