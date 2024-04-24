Брянский губернатор обсудил транспортную безопасность с зампрокурора

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обсудил транспортную безопасность с замом Московского межрегионального транспортного прокурора. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Денисом Шевченко. Они обсудили обеспечение транспортной безопасности железнодорожной инфраструктуры.

«Под охраной и защитой подразделений транспортной безопасности находятся более 150 объектов железнодорожной инфраструктуры Брянского региона Московской железной дороги, количество сотрудников, обеспечивающих транспортную безопасность, в последнее время увеличено почти в четыре раза», – подчеркнул Александр Богомаз.

Кроме того, на вокзале Брянск-Орловский установлен дополнительный досмотровый павильон, а вдоль железнодорожной инфраструктуры станций Брянск-Орловский, Клинцы, Климов, Унеча ставят ограждения.

«Ведется большая работа по обновлению международного аэропорта «Брянск». В прошлом году завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы, построен новый пассажирский перрон, обустроена новая водосточно-дренажная система. В этом году будет приобретено и смонтировано радиотехническое оборудование для обеспечения полетов, строится новая инженерная инфраструктура, все это — с соблюдением всех современных стандартов транспортной безопасности», – заключил Александр Богомаз.