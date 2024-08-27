Брянский губернатор обсудил выборы с представителем ЦИК России

Брянский губернатор обсудил предстоящие выборы с представителем ЦИК России Николаем Левичевым. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Брянскую область прибыл член Центральной избирательной комиссии России Николай Левичев. Он встретился с губернатором региона Александром Богомазом. Они обсудили подготовку к единому дню голосования. В частности, речь шла о безопасности. Так, приграничных районах разрешено досрочное голосование, что того чтобы избежать скопления людей.

«Руководство ЦИК дало высокую оценку деятельности избирательной комиссии Брянской области и ее председателя Елены Анатольевны Анненковой: несмотря на непростую ситуацию, в которой находится наш приграничный регион, на режим контртеррористической операции, все поставленные задачи выполняются оперативно и профессионально», – подчеркнул Александр Богомаз