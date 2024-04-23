Брянский губернатор отчитался о работе правительства региона

Губернатор Брянской области отчитался перед депутатами о работе правительства региона. Об этом Александр Богомаз сообщили в своих соцсетях.

В Брянской областной думе губернатор Александр Богомаз представил ежегодный доклад о деятельности правительства региона. Глава области назвал такой отчёт хорошим инструментом для подведения итогов и для определения ключевых задач для развития.

«Несмотря на новые вызовы, с которыми нам приходиться сталкиваться ежедневно, благодаря грамотной финансовой политике, которой мы придерживаемся на протяжении последних лет, регион продолжает развиваться по всем ключевым направлениям. Работа всех отраслей экономики направлена на достижение глобальной цели — обеспечение технологического, продовольственного и оборонного суверенитета страны», – подчеркнул Александр Богомаз.