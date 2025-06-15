Брянский губернатор передал новую технику пограничникам

Брянский губернатор передал тепловизионные прицельные наблюдательные комплексы пограничникам. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с сотрудниками регионального Пограничного управления ФСБ России. Он передал военным 16 тепловизионных прицельных наблюдательных комплексов. Технику купили по просьбе пограничников. Комплексы будут использовать для перехвата и уничтожения беспилотников и FPV-дронов.
«Власть совместно с бизнесом, с населением Брянской области всегда старается оказать необходимую помощь подразделениям для выполнения боевых задач. Это благоустройство взводно-опорных пунктов, которые мы строили и за счет федерального бюджета, и сами, наши организации помогали строительными материалами, техникой. Я уверен, оборудование, которое мы передали сегодня, поможет выполнять поставленные задачи. Еще раз спасибо нашим защитникам и успехов им в службе на благо нашей страны!» – подчеркнул Александр Богомаз.
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