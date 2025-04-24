Брянский губернатор передал Орден Мужества матери погибшего военного

Брянский губернатор передал Орден Мужества матери погибшего на СВО военного Дмитрия Дедкова. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В правительстве Брянской области прошла памятная церемония. в честь военнослужащего Дмитрия Дедкова. В прошлом году он получил смертельное ранение в бою в ходе спецоперации. Указом Президента Российской Федерации он награжден Орденом Мужества посмертно. Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал награду матери военнослужащего.

«Подвиг младшего сержанта Дмитрия Вячеславовича Дедкова навсегда останется в памяти поколений и в наших сердцах», – подчеркнул Александр Богомаз.