Брянский губернатор передал пограничникам средства для радиоэлектронной борьбы

Губернатор Брянской области передал пограничникам средства для радиоэлектронной борьбы на 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального происшествия.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с военнослужащими Пограничного управления ФСБ и группировки «Брянск» Министерства обороны России. Вместе с председателем областной Думы Валентином Субботом и представителями Народного фронта глава региона передал военнослужащим спецтехнику. Более двухсот млн рублей потратили на средства для радиоэлектронной борьбы. Также благотворительный фонд «Во имя Отечества» купил инфракрасные прицелы и фонари-прожекторы по заявкам военных.

«Хочу поблагодарить сотрудников Погрануправления ФСБ России по Брянской области, ФСБ России по Брянской области, управления Росгвардии по Брянской области, Министерства обороны РФ, УМВД России по Брянской области, МЧС России по Брянской области, которые сегодня работают на нашей территории и выполняют задачи специальной военной операции. Спасибо за службу!» – подчеркнул Александр Богомаз.